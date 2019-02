Espanhóis dão Hernâni como certo no Levante

Hoje às 14:33 Facebook

A Cadena Cope, de Espanha, garante que o extremo azul e branco comprometeu-se com o clube valenciano por três temporadas. Chega livre no verão.

Em Espanha, a Cadena Cope noticiou esta quinta-feira que Hernâni, avançado do F. C. Porto, será reforço do Levante para a nova temporada. O jogador terá assinado contrato de três anos, válido até à temporada 2021/22.

A rádio espanhola informa ainda que o diretor desportivo do Levante tentou contratar o jogador português no último verão, mas só agora terá chegado a acordo com o futebolista que se encontra em final de contrato com os azuis e brancos.