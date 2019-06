Esperança de Tunis campeão por abandono do rival

Hoje às 20:33 Facebook

Barraca com árbitros e VAR, ou ausência deste, na final da Liga dos Campeões de África. Depois de mais de uma hora de interrupção de jogo e de protestos infindáveis, o Wydad Casablanca retirou-se de campo. E o Esperança de Tunis celebrou o segundo título consecutivo.

À sombra da hipermediatizada Liga dos Campeões e do corrupio de estrelas em Madrid, a final africana não ficou nada a dever à prima europeia. Pelo menos na bronca com os árbitros e com o VAR.

O jogo da primeira mão, realizado a 24 de maio e terminado em empate (1-1), já acabou numa fervura com o apito. Foram negados à equipa marroquina um golo limpinho e um penálti claríssimo, por mão na bola. A polémica foi tanta e tão evidente que a Confederação Africana de Futebol já suspendeu por seis meses o árbitro egípcio Gehad Grish, que foi ainda mais censurado por ter ignorado o VAR.

O mesmo voltou a suceder esta sexta-feira, em Radés, na segunda mão. O jogo ia já no segundo tempo e com uma vantagem lógica do Esperança de Tunis (1-0, com um golo do craque argelino Youcef Belaili) quando se produziu mais confusão e com uma situação ainda mais embaraçosa para a arbitragem. Tudo por causa de mais um golo anulado ao Wydad Casablanca, sem qualquer razão que o justificasse. Decorria o minuto 58. E não houve mais bola...

Com o golo de El Karti, o Wydad julgava ter reentrado na discussão do troféu, mas não era bem assim. O árbitro gabonês Bakary Bassama, que, instantes antes, já tinha deixado passar um penálti evidente na área da equipa da casa, negou o resgate dos marroquinos, sem que ninguém o entendesse, fosse por falta impercetível ou por fora de jogo incomprovado. E o foi só o início de uma situação grotesca. Os jogadores da equipa marroquina não aceitaram a decisão do árbitro e houve situações de muito aperto.

Depois de mais de uma hora de suspensão, a equipa marroquina recusou retomar o jogo enquanto o árbitro não fosse consultar o VAR, o que não sucedeu. Na passividade geral, de árbitros e dirigentes, os 45 mil espectadores que encheram o Estádio Olímpico de Radés também ficaram na expectativa, até que o Esperança de Tunis foi declarado vencedor, para festa em toda a Tunísia.

Casablanca chorou, mas não se fica. A Real Federação Marroquina de Futebol também já apresentou queixa e recurso, como tinha já feito após o desafio da primeira mão. E a própria Confederação Africana de Futebol diz que vai abrir inquérito às circunstâncias que ditaram este imbróglio. O que será o segundo título continental do clube tunisino terá, assim, de aguardar homologação.