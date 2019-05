"Espero que Portugal não convoque o André Silva. Não somos parvos"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:04 Facebook

Em antevisão ao encontro com o Atlético de Madrid, Joaquín Caparrós, técnico do Sevilha, abordou a situação do avançado e salientou que uma convocatória de André Silva à seleção nacional seria "feio para o futebol".

Depois de uma boa primeira volta no campeonato espanhol - marcou 11 golos -, André Silva deixou de fazer parte das opções de Joaquín Caparrós devido a problemas físicos. Em antevisão ao jogo com o Atlético de Madrid, o treinador do Sevilha abordou as condições físicas do jogador português e disse esperar que o avançado não fosse convocado para os próximos desafios da seleção nacional a contar para a qualificação do Europeu e para Liga das Nações.

"O André Silva não tem estado bem durante a segunda volta e não joga há praticamente dois meses. Espero que, pelo bem do futebol, Portugal não o convoque para jogar pela Seleção em junho. Seria algo feio para o futebol", começou por dizer, salientando que os sevilhanos "não são parvos".

"Com que cara ficaria todo o Sevilha vendo-o na Seleção em junho? Deve prevalecer a informação médica da equipa, caso contrário, com que cara ficaríamos? Ele está a receber tratamento e penso que não vai poder jogar, por isso acho que não vai ser convocado. Os relatórios médicos da equipa que lhe paga religiosamente têm de ser respeitados. É algo que magoa os jogadores, mas não somos parvos. Acho que ele não vai jogar pela Seleção", concluiu.