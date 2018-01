Espírito Santo e Carvalhal empataram-se na Taça de Inglaterra

Hoje às 18:18 Facebook

Os treinadores Nuno Espírito Santo e Carlos Carvalhal empataram, este sábado, 0-0 na terceira ronda da Taça de Inglaterra de futebol, pelo que Wolverhampton e Swansea vão defrontar-se novamente para ver quem atinge os 16 avos de final.

O médio Ruben Vinagre foi expulso nos locais logo aos 40 minutos, caminho seguido pelo médio holandês Leroy Fer aos 67, deixando as equipas igualadas a 10 elementos no terreno de jogo.

Espírito Santo, que lidera a segunda divisão com 12 pontos de avanço, teve também Hélder Costa no 'onze', deixando no banco Roderick e Pedro Gonçalves, enquanto Carvalhal, que acabou de 'pegar' no Swansea, último da Liga principal, contou com Renato Sanches na equipa.

O Manchester City sentiu mais problemas em casa do que indicia a goleada sobre o Burnley, por 4-1, pois o jogo esteve complicado até ao momento em que 'Kun' Aguero o desbloqueou, já no segundo tempo, depois de Barnes ter inaugurado o marcardor para os visitantes, aos 25.

Aos 56 minutos, o avançado argentino concluiu um livre marcado de forma muito rápida, que apanhou os adversários desprevenidos, e somente dois minutos depois, após tabela com Gundogan, deu a volta ao resultado.

O Burnley na frente quebrou física e animicamente, sofrendo ainda tentos de Sané (71) e do português Bernardo silva (82), apenas três minutos após entrar em campo.

O Watford de Marco Silva venceu o Bristol City, da segunda divisão, com golos do peruano Carrillo (37), de Deeney (57) e do francês Capoue (85).

O Leicester não conseguiu bater o modesto Fleetwood Town, da terceira divisão, e vai decidir a eliminatória em casa após 0-0

Ainda hoje, o campeão Chelsea visita o 'secundário' Norwish de Ivo Pinto e Nélson Oliveira.