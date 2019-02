Espírito Santo leva a melhor sobre Marco Silva

Hoje às 17:02 Facebook

Wolverhampton vence Everton, por 3-1, e sobe ao sétimo lugar da Premier League. Rúben Neves e André Gomes fizeram o gosto ao pé.

No duelo entre treinador portugueses, Nuno Espírito Santo venceu Marco Silva, por 3-1. Rúben Neves inaugurou o marcador, aos sete minutos, de penálti, e abriu caminho ao triunfo do Wolverhampton. Na resposta, André Gomes empatou, num belo remate que não deu hipótese de defesa a Rui Patrício. Porém, os Wolves viriam a colocar-se novamente na posição de vencedor, com um cabeceamento certeiro de Jiménez, a passe de João Moutinho, em cima do intervalo. Dendoncker sentenciou o jogo, aos 66 minutos.

Higuain estreou-se pelo Chelsea com dois golos, na goleada, por 5-0, ao Huddersfield. Hazard também bisou e o ex-benfiquista David Luiz fez o quinto golo. Bem mais difícil foi o triunfo do Tottenham na receção ao Newcastle, por 1-0. Son, aos 83 minutos, desbloqueou e jogo e ofereceu os três pontos aos spurs.