"Esta eliminatória pode marcar uma época", diz Cristiano Ronaldo

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo sublinhou, esta segunda-feira, que a eliminatória entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, cujo primeiro jogo será na quarta-feira, "pode marcar uma época inteira".

A dois dias do importante compromisso nos oitavos de final da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo mostrou-se mesmo assim otimista em relação ao que o Real Madrid, bicampeão europeu em título, poderá alcançar.

"Esta eliminatória pode marcar uma época inteira. Vamos defrontar uma grande equipa, com excelentes jogadores, a quem respeitamos muito. Mas já demonstrámos que temos um grupo forte, unido, e com muita experiência nesta competição", disse.

O Real Madrid começa por receber na quarta-feira o PSG, antes de defrontar os franceses em Paris, na segunda mão, em 06 de março.

Esta época, os 'merengues' estão em 'queda livre', depois de terem sido eliminados da Taça do Rei e de acumularem maus resultados na Liga espanhola, que os deixa no quarto lugar, a 'longínquos' 17 pontos do líder FC Barcelona, embora com menos um jogo.

Cristiano Ronaldo recebeu pela quinta vez o prémio Goal 50, uma distinção anual entregue ao melhor jogador da época, neste caso de 2016/17, por votação de diretores, redatores e correspondentes das edições da Goal no mundo.

O internacional português, que bateu o guarda-redes italiano Gianluigi Buffon, e o croata Luka Modric, seu companheiro de equipa, abordou também a fase em que está.

"Procuro estar sempre ao melhor nível, às vezes as coisas não saem como gostaríamos, mas a experiência ensinou-me que há que continuar a trabalhar duro para alcançar os objetivos", disse ainda o português, em declarações à página do Real Madrid.