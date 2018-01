"Está em jogo. Mais dois pontos retirados", diz Francisco J. Marques

Hoje às 10:13 Facebook

Foi já no final do jogo em que o F.C. Porto empatou a zero com o Moreirense, que aconteceu o caso polémico. Waris introduziu a bola na baliza, mas o fiscal de linha anulou o lance por fora de jogo.

O diretor de comunicação dos "dragões", Francisco J. Marques, partilhou no Twitter uma imagem que no seu entender demonstra que o Waris não estava em posição ilegal.

"Mais uma vez o F.C. Porto é gravemente prejudicado por uma decisão errada. Waris, como se vê na imagem, está em jogo", diz, atirando depois: "Mais dois pontos retirados à nossa equipa".

"O futebol português é uma mentira"

Pela mesma linha segue a newsletter matinal "Dragões Diário", desta quarta-feira. O F.C. Porto começa por apresentar um cenário que seria real caso os "dragões" tivessem vencido o jogo de terça-feira: "Se o futebol português não fosse uma mentira, esta edição do Dragões Diário começaria com qualquer coisa como: "o FC Porto deslocou-se ontem a Moreira de Cónegos e conquistou uma vitória que lhe permitiu alargar a vantagem sobre o Benfica e o Sporting na tabela classificativa. O reforço Paulinho vestiu a camisola azul e branca pela primeira vez, mas Waris acabou por ser o principal destaque, uma vez que marcou um golo decisivo, já em tempo de compensação, na sua estreia no Campeonato".

O texto sofre depois uma alteração, com os "dragões" a apontaram várias críticas ao futebol português: "Como o futebol português é uma mentira, temos de dizer que o FC Porto efetivamente disputou ontem uma partida em Moreira de Cónegos, que Paulinho até se estreou a titular, que Waris até se estreou a marcar um golo decisivo, já em tempo de compensação, mas que os protagonistas do jogo foram afinal o árbitro assistente Paulo Miranda e o videoárbitro Manuel Oliveira".

Na mesma edição, o F.C. Porto faz a contagem aos pontos perdidos pelos erros de arbitragem, lembrando, no entanto, que a equipa continua "a ser líder da Liga". "A verdade, contudo, é que os Dragões, com verdade desportiva, seriam líderes destacadíssimos", referem os "dragões"