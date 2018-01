JN Ontem às 23:06, atualizado hoje às 00:06 Facebook

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, Francisco J. Marques considerou que Fábio Coentrão e Mathieu não deviam defrontar, na quarta-feira, o F. C. Porto na meia-final da Taça da Liga.

O F. C. Porto defronta, nesta quarta-feira, o Sporting nas meias finais da Taça da Liga e segundo Francisco J. Marques, os leões não deveriam ppoder contar com Fábio Coentrão e Mathieu. O diretor de comunicação dos dragões defende que ambos deviam ter sido expulsos frente ao V. Setúbal e deixou críticas à arbitragem de Fábio Veríssimo.

"Uma das equipas vai poder utilizar dois jogadores que não devia poder. Esta meia-final vai começar ferida de verdade desportiva. Fábio Coentrão e Mathieu deveriam estar impedidos porque deviam ter sido expulsos contra o V. Setúbal. O comportamento de Fábio Coentrão é inacreditável e é impossível que o árbitro não tenha percebido. Está a insultá-lo e mais do que os insultos é ofensivo constatar a diferença de critérios deste árbitro", afirmou.

Francisco J. Marques deixou, ainda, comparações com um lance de Marcano, no jogo frente ao Feirense: "Na Vila da Feira há um lance em que o Marcano se queixou de uma falta, protestou e o árbitro apitou. Marcou uma falta perigosa contra o F. C. Porto e admoestou o Marcano com um cartão amarelo. Se acha que deve interromper um jogo por um jogador protestar, porque é que quando é insultado daquela forma não toma qualquer atitude? Mais: foi este o árbitro que expulsou um jogador do V. Guimarães e outro do Marítimo porque se envolveram em insultos um com o outro", sublinhou.

"Para que as nossas competições sejam claras e tenham igualdade de oportunidades para todos os competidores, eles têm de ser tratados da mesma forma. O senhor Fábio Veríssimo teve uma atitude de proteção em relação ao Fábio Coentrão e ao Mathieu. Infelizmente, a meia-final ainda não começou e já está ferida da sua verdade desportiva. E os árbitros são os seus guardiões e os primeiros que a deviam defender", concluiu.