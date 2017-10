Estádio da Juventus exibiu uma bandeira portuguesa durante minuto de silêncio

Hoje às 19:58, atualizado às 20:12 Facebook

O encontro entre os italianos da Juventus e o Sporting, da Liga dos Campeões de futebol, foi hoje antecedido de um minuto de silêncio em memória das vítimas dos incêndios em Portugal.

Em Turim, o estádio da Juventus apagou totalmente as luzes, com uma bandeira de Portugal a surgir no escuro e as bancadas a serem parcialmente rodeadas de luzes verdes e vermelhas. O silêncio foi entrecortado por aplausos em homenagem às vítimas.

Na terça-feira, o jogo entre os alemães do Leipzig e o FC Porto (3-2), da terceira jornada da Liga dos Campeões, realizado na Alemanha, também foi antecedido de um minuto de silêncio. A mesma homenagem aconteceu hoje antes do arranque da partida entre o Benfica e o Manchester United, no estádio da Luz, em Lisboa.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 42 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.

Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e quinta-feira.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.