Estádio da Luz outra vez sob ameaça de fecho de portas

Hoje às 17:06 Facebook

Twitter

Em causa está uma queixa do Sporting de 2017, relativa a suposta violação do regulamento das claques.

O Benfica incorre em mais um jogo à porta fechada e outros três clubes (Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães e Feirense) podem ser punidos com a mesma medida devido a infrações cometidas pelos adeptos, segundo um relatório publicada esta quinta-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Já condenado, em anteriores processos (um no IPJ e outro na FPF) a dois jogos à porta fechada, o Benfica é novamente processado, agora por queixa apresentada pelo Sporting, em abril de 2017. O clube de Alvalade acusa o rival de não ter claques registadas e de violar o artigo 118 do Regulamento Disciplinar.

Já o processo do Vitória de Setúbal refere-se a um jogo com o F. C. Porto, disputado no Estádio do Bonfim, em outubro de 2016. Os sadinos estão acusados de sobrelotação do recinto.

O Vitória de Guimarães é acusado de atos racistas por parte dos adeptos em dois jogos da época 2017-18, um dos quais com o Benfica, em novembro de 2017.

O Feirense está acusado de comportamento discriminatório dos adeptos no desafio frente ao Boavista, na época passada.