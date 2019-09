Estádio da Luz sem risco de interdição por incidentes

Hoje às 11:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Encarnados pagam multa por causa dos desacatos no jogo com o Santa Clara, referente à última jornada do campeonato passado. Acórdão da Federação Portuguesa de Futebol foi assinado a 23 de julho.

O Benfica foi condenado a pagar 14 308 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência dos incidentes ocorridos no jogo com o Santa Clara, no Estádio da Luz, referentes à época passada. O acórdão a que o JN teve acesso é datado de 23 de Julho, processo concluído quase dois meses depois do referido jogo, da última jornada do campeonato da época passada.

Não está, por isso, em causa o risco de interdição do Estádio da Luz no que diz respeito a este jogo.

Esta sexta-feira o Benfica emitiu um comunicado, confirmando o pagamento da multa e esclarecendo que desconhece "de todo a existência de outro processo sobre o qual nunca foi notificado".

Nessa nota oficial, o clube da Luz também "reafirma o seu total empenho em continuar a colaborar em todas as iniciativas que visem pôr fim a quaisquer atos que coloquem em causa a segurança nos recintos desportivos e a construção de um ambiente positivo em torno dos fenómenos positivos".