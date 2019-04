Estádio de Beckham em rosa-choque

Hoje às 16:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Os traços do futuro estádio do Inter Miami, propriedade do astro inglês do futebol David Beckham, começam a revelar-se. A cor também: tudo muito rosa..

O clube - ou antes, o "franchise" - levanta o véu ao que será um brinco arquitetónico da modernidade, com lotação para 25 mil espectadores. Preço da obra: cerca de 110 milhões de euros.

Além da singular cromagem, o novo estádio, que terá de estar concluído até 2020, para a entrada do Inter Miami na Liga Americana de Futebol, terá uma conceção muito particular, decalcada das asas da garça, ave que povoa o sul da Florida e que também inspira o emblema do clube.