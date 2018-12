Estádio do Boca Juniors evacuado devido a ameaça de bomba

Nuno Barbosa Hoje às 21:13 Facebook

Funcionários do clube argentino já foram retirados da Bombonera pela polícia de Buenos Aires, que ainda lá se encontra à procura do alegado artefacto explosivo

É mais um triste episódio relacionado com a final da Taça Libertadores, a ser disputada entre o Boca Juniors e o River Plate, domingo, no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, e que terá Cristiano Ronaldo e Messi nas bancadas.

A ameaça de bomba na Bombonera ocorreu precisamente nesta terça-feira, dia em que os adeptos do Boca tinham planeado uma concentração junto ao estádio para apoiar a equipa que parte amanhã para Espanha. Os jogadores xeneizes, refira-se, não estavam no local no momento em que foi dado o alerta, uma vez que tinham treinado pela manhã.