Estádio do Braga quintuplicou custos e dívida não pára

Em 1999, o projeto do novo estádio de Braga tinha um custo previsto de 32,4 milhões de euros. Dezanove anos -depois, pode chegar aos 178 milhões. Ou mais.

Dados do Tribunal de Contas, citados em sentença recente pelo Tribunal Administrativo, indicam que o custo ia em 156 milhões. Mais quatro milhões de sentença "por trabalhos a mais" a que o Município foi condenado e que está em execução. Ou seja, 160 milhões.

A Câmara de Braga solicitou ao tribunal, na segunda-feira, o pagamento faseado de uma dívida de quatro milhões de euros à ASSOC, o consórcio que construiu o estádio para o Euro 2004 em que a Soares da Costa tem 40%, sendo os restantes 60% de seis empresas locais, três delas já falidas.

O custo do estádio é, de resto, motivo de discórdia política: há dias, o PS afirmou que tinha sido de 120 milhões, acusando a maioria (PSD/CDS) de Ricardo Rio de "empolar os números para menorizar" o trabalho de Mesquita Machado.

Além desses quatro milhões, o Município vai ter de pagar uma quantia ainda não determinada à ASSOC, resultante da sentença que aceitou a reclamação do pagamento de horas extraordinárias. O tribunal determinou que a quantia a pagar pela Câmara será decidida em execução de sentença, através de uma comissão tripartida de peritos. Prevê-se idêntico valor: três a quatro milhões.

A ASSOC tem ainda uma terceira ação, julgada duas vezes no Administrativo de Braga e o mesmo resultado: derrota da Câmara. Esta recorreu para o Tribunal Administrativo do Norte, cuja decisão se aguarda. O valor deve atingir os 10 milhões.

Em recurso está também a ação de quatro milhões ganha por Souto Moura. Reclamados por terem executado um projeto maior do que o inicialmente previsto. Ao todo, a Câmara tem de desembolsar, de imediato, quatro milhões e enfrenta a possibilidade de arcar com mais 18 milhões.

Entretanto, a Câmara gastou 600 mil euros na reparação de defeitos em 28 cabos de aço incrustados na pedreira para segurar a bancada poente e as palas do estádio. Segundo alguns peritos, as restantes - 2000 ao todo - tenderão a deteriorar-se por "defeito de fabrico". Daí que Rio queira discutir com a ASSOC uma eventual indemnização e acerto de contas.

2000

Primeiro empréstimo pedido à Banca de 14,9 milhões para terrenos no Parque Norte. Dois anos depois, mais quatro empréstimos de 60 milhões; e 15 milhões em 2003.

2005

Consórcio ASSOC - Soares da Costa e Associados pede oito milhões em tribunal por "trabalhos a mais", mais juros. Em 2006, pede mais três milhões e o arquiteto Souto Moura reclama outros três milhões porque o projeto inicial foi aumentado. O preço inicial era de 3,75 milhões.

2018

Câmara condenada em ações da ASSOC e de Souto Moura: quatro milhões cada. Pede pagamento faseado à primeira e recorre contra o segundo. Ricardo Rio anuncia que falta liquidar 25 milhões.