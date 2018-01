Estádio do Dragão candidato a receber a Supertaça Europeia de 2020

Hoje às 11:00 Facebook

O Estádio do Dragão, no Porto, casa do F. C. Porto, é um dos nove candidatos a receber a Supertaça Europeia de futebol de 2020, anunciou esta terça-feira a UEFA.

Concluído o processo de candidaturas, aberto em 08 de dezembro de 2017, são nove as federações elegíveis para receber a Supertaça2020, numa decisão que será anunciada em maio.

O Estádio do Dragão concorre com a Arena de Tirana (Albânia), Estádio do Dínamo (Bielorrússia), Olímpico de Helsínquia (Finlândia), Estádio do Nice (França), Estádio Sami Ofer (Israel), Estádio Almaty (Cazaquistão), Estádio Zimbru (Moldávia) e Estádio Windsor Park (Irlanda do Norte).

As federações que foram aceites pela UEFA devem agora apresentar um caderno de encargos pormenorizado do evento até 29 de março, após o que a proposta vencedora para receber a Supertaça2020 será revelada em maio.