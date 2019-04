Estádio do Vitória de Setúbal vandalizado

JN Hoje às 21:22, atualizado às 21:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O Estádio do Bonfim foi, esta segunda-feira, vandalizado. O suspeito, agente de jogadores, entrou pela área que serve de de acesso à sala de imprensa e causou vários estragos.

Segundo apurou o JN, Paulo Rodrigues, empresário de jogadores que alega que o clube sadino lhe deve dinheiro, terá entrado esta tarde no recinto e causado estragos em várias zonas, entre elas o departamento médico.

Entretanto, o Vitória de Setúbal já emitiu um comunicado no qual assegurou ter entregado o caso às autoridades e que o autor está "devidamente identificado".

"Tendo em conta os incidentes ocorridos hoje, no período da tarde, no Estádio do Bonfim, nomeadamente a invasão das instalações do futebol profissional, vimos pelo presente informar o seguinte. O acesso não autorizado às instalações do Clube, as ameaças, injúrias e danos praticados em material propriedade do Vitória Futebol Clube, constituem crime. Os autores do verdadeiro ato de terrorismo praticado hoje no Estádio do Vitória estão identificados", pode ler-se.

O JN tentou contactar o empresário Paulo Rodrigues mas não obteve resposta.