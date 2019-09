Estádios ingleses rebentam por elas

Hoje às 20:08 Facebook

Popularidade do futebol feminino explode além-Mancha. Dérbi de Manchester bate recorde de assistência.

"Ladies got talent!" A participação da seleção inglesa no Mundial de França, em junho, foi um sucesso e ainda mais por ter despertado, definitivamente, a popularidade do futebol feminino do outro lado da Mancha. Tanto assim que os estádios batem recordes de afluência: o Chelsea-Tottenham (1-0) deste domingo atraiu 24 mil espectadores a Stamford Bridge, mas o recorde absoluto já estava batido desde sábado, no dérbi de Manchester.

A primeira jornada da Women's Super League 2019-20 já bateu todos os recordes de assistências. No Ethiad Stadium, 31213 espectadores assistiram à vitória do City sobre o United (1-0). Seis vezes mais do que o precedente recorde da liga feminina (5265 espectadores num jogo em Brighton, na época passada.

O recorde oficioso, porque não comprovável, mas dado como certo, remonta a... 1920! Nesse ano, a 26 de dezembro, exatamente no "Boxing Day", o estádio Goodison Park, em Liverpool, rebentou pelas costuras para um célebre jogo, entre Dick, Kerr, Ladies F.C. e St-Helens Ladies. O Estádio do Everton encheu-se com 53 mil espectadores e outros 15 mil ficaram à porta, sem bilhete.

O sucesso do cartaz assustou a Federação inglesa, que, logo em 1921, interditou o futebol feminino nos estádios dos clubes dos campeonatos de homens. A interdição só foi levantada em 1971 e desde então, pouco a pouco, este futebol que já nem é de saias e muito menos de salto alto conquistou cada vez mais espaço e tem cada vez mais adeptos.