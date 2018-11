Estátua de Salah criticada por ter poucas semelhanças com o jogador

Hoje às 17:45 Facebook

A estátua de bronze feita ao jogador de futebol Mohamed Salah, divulgada num encontro internacional de jovens no Egito, foi criticada por "ter poucas semelhanças" com o atual atacante do Liverpool.

O jogador surge com uma cabeça "desproporcionalmente grande" e "de braços abertos" numa figura feita pela artista Mai Abdullah, que queria retratar o atleta do Liverpool a festejar um golo.

A artista, numa publicação na rede social Facebook, defendeu o seu trabalho e explicou que a estátua foi feita "como parte de um programa 'online' para ensinar escultura", afirmando ainda que as críticas realizadas não terão impacto na forma como trabalha.

Também um busto de Cristiano Ronaldo, criado para o Aeroporto Internacional da Madeira, foi criticado por ter poucas semelhanças com o internacional português e atual jogador da Juventus.