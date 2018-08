Este dragão valorizou quase 50 milhões de euros

ARNALDO MARTINS 10 Maio 2018 às 14:35 Facebook

Além da conquista do título, Sérgio Conceição recuperou jogadores que pareciam perdidos e cotação do plantel subiu em flecha.

Cinco anos depois, o F. C. Porto regressou aos títulos e a longa caminhada, que colocou fim ao maior jejum na era Pinto da Costa, teve um forte impacto na valorização do plantel. Em junho do ano passado, quando Sérgio Conceição deixou o Nantes, da Liga francesa, e aceitou o desafio proposto pelo líder portista, o plantel dos dragões estava cotado em 174,9 milhões de euros, segundo dados do site transfermarkt. Ora, ao longo desta época, o técnico conseguiu recuperar jogadores que pareciam arredados das primeiras opções, juntou as peças e construiu um puzzle que entra na história dos dragões com a conquista do 28.º campeonato nacional.

Aliado à vertente desportiva, o trabalho de Sérgio Conceição teve o condão de potenciar o valor dos jogadores e o plantel sofreu um salto quantitativo de quase 50 milhões - 48,2 para sermos exatos -, segundo o site já referido. Feitas as contas, este dragão vale, agora 223,1 milhões de euros, fruto do crescimento da maioria dos futebolistas que, por estes dias, são os novos heróis da nação portista.

No lote dos mais valiosos destacam-se Ricardo Pereira, Diogo Dalot, Alex Telles, Herrera, Brahimi e Marega. Este último, que se tornou num dos principais rostos do título, com 22 golos na Liga, estava avaliado em quatro milhões há 11 meses e atualmente vale o triplo. O maliano era uma espécie de "patinho feio" na pré-temporada, mas, aos poucos, conquistou espaço na equipa e no coração dos adeptos, que o acarinharam de forma bem especial nos festejos do título.

O argelino Brahimi, que este ano se reconciliou de vez com o público do Dragão, passou de 18 para 25 milhões, voltando a estar na mira de vários clubes europeus. Herrera, que deixou uma marca decisiva no campeonato, com o golo ao minuto 89 na Luz, que valeu a vitória (0-1) sobre o Benfica, viu a cotação subir de 13 para 18 milhões. Sérgio Oliveira, que regressou a casa, acabou a época como titular indiscutível e está agora avaliado em seis milhões de euros.

No plano inverso, devido à idade ou por terem sido menos utilizados, há jogadores que caem de valor no mercado. É o caso de Maxi Pereira, que está em final de contrato, a par de Iker Casillas, Marcano e Reyes. Também Soares, apesar de ter somado 33 jogos e 11 golos, viu a cotação baixar milhão e meio.