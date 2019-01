"Este é o ano em que queremos as reconquistas", diz Rui Vitória

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 17:58 Facebook

Rui Vitória fez a antevisão do jogo desta quarta-feira, frente ao Portimonense, a contar para a 15.ª jornada da Liga.

O treinador das águias começou por abordar o bom momento do Portimonense e afirmou que a intenção é começar o ano de 2019 com uma vitória.

"Vamos encontrar uma equipa que está a fazer um excelente campeonato, que tem qualidade, bons jogadores, com qualidade técnica, e nós temos que interpretar bem. Mas isso não muda em nada aquilo que é a nossa visão do jogo. Nós vamos a Portimão para ganhar, queremos começar o ano a ganhar e sabemos que temos um adversário que se vai apresentar com boa dinâmica, que sabe atacar, que tem um jogador na frente que tem estado a fazer golos, o Jackson", disse.

Garantida a presença na "final-four" da Taça da Liga, Rui Vitória falou no ano das reconquistas e demonstrou vontade em ampliar o registo de cinco jornadas consecutivas a vencer.

"Este é o ano em que nós queremos as reconquistas. Reconquistas de vários títulos e de outros aspetos. E começa a partir de amanhã [quarta-feira]. Continuar nesta senda vitoriosa é importante. Queremos começar o ano a ganhar", afirmou.

O embate entre Portimonense e Benfica, está marcado para esta quarta-feira, às 20.15 horas, no Estádio Municipal de Portimão.