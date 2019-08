Estes são os 25 convocados por Fernando Santos para defrontar Sérvia e Lituânia

Hoje às 12:32 Facebook

O selecionador Fernando Santos anunciou, esta quinta-feira, a lista de 25 jogadores convocados para a dupla jornada frente a Sérvia e Lituânia, em setembro, do Grupo B de qualificação para a fase final do Euro2020 de futebol. O destaque vai para a estreia de Daniel Podence (Olympiacos) e para os regressos de Renato Sanches (Lille) e de Daniel Carriço (Sevilha).

Em relação à última convocatória, para a fase final da Liga das Nações, que Portugal conquistou ao vencer na final a Holanda por 1-0, dos 23 convocados saiu apenas o avançado Dyego Sousa, que trocou o Braga pelo Shenzen, da China, neste mercado de transferências. O selecionador completou a lista com as chamadas de Daniel Carriço, Renato Sanches e Daniel Podence.

Daniel Carriço, defesa central de 31 anos, tem uma internacional A, somada em 2015, num particular com a Itália, já com Fernando Santos ao leme das quinas.

Campeão europeu em França, em 2016, Renato Sanches, de 22 anos, falhou depois a presença no Mundial 2018, na Rússia. O médio participou na fase de qualificação para a Liga das Nações, mas acabou por não integrar a lista final.

O avançado Daniel Podence, de 23 anos, que tem estado em destaque ao serviço dos gregos do Olympiacos, sendo decisivo na qualificação do clube ateniense para a fase de grupos da Champions, é chamado pela primeira vez à seleção A, após presenças nas equipas mais jovens de Portugal.

Portugal defronta a Sérvia no dia 7 de setembro, em Belgrado, e viaja depois para a Lituânia, onde joga no dia 10, em Vilnius.

Trata-se de uma jornada importante para Portugal, que presentemente ocupa o quarto lugar do Grupo B, com dois pontos em dois jogos - empates com a Ucrânia (0-0) e a Sérvia (1-1), na Luz -, menos oito que a seleção ucraniana, que têm quatro jogos disputados. O Luxemburgo é segundo, com quatro pontos em quatro jogos, e a Sérvia terceira, com quatro pontos em três jogos. A Lituânia ocupa o quinto e último lugar, com um ponto em três partidas.

Lista completa de convocados:

Guarda-redes: Rui Patrício (Wolverhampton, Inglaterra), Beto (Goztepe, Turquia) e José Sá (Olympiakos, Grécia)

Defesas: Pepe (F. C. Porto), José Fonte (Lille, França), Raphael Guerreiro (Borússia Dortmund, Alemanha), João Cancelo (Manchester City, Inglaterra), Ruben Dias (Benfica), Nélson Semedo (Barcelona, Espanha), Mário Rui (Nápoles, Itália) e Daniel Carriço (Sevilha)

Médios: João Moutinho (Wolverhampton, Inglaterra), William Carvalho (Bétis, Espanha), Danilo (F. C. Porto), Pizzi (Benfica), Bruno Fernandes (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton, Inglaterra) e Renato Sanches (Lille, França)

Avançados: Cristiano Ronaldo (Juventus, Itália), Bernardo Silva (Manchester City, Inglaterra), Gonçalo Guedes (Valência, Espanha), Rafa (Benfica), Diogo Jota (Wolverhampton, Inglaterra), João Félix (Atlético Madrid, Espanha) e Daniel Podence (Olympiacos, Grécia)