O Estoril - F. C. Porto desta segunda-feira foi suspenso depois de uma das bancadas do estádio Estádio Coimbra da Mota ter começado a ruir.

Durante o intervalo da partida entre o F. C. Porto e o Estoril, no Estádio Coimbra da Mota, adeptos que estavam no encontro e que foram à casa de banho aperceberam-se que estavam a cair pedaços de estuque do chão do recinto. Os bombeiros receberam o alerta e evacuaram a bancada.

"A interrupção está ligada ao facto de parte da bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota ter tido um abatimento no centro, que causou algum alarme e que levou as autoridades a evacuar em segurança toda a bancada em causa", pode ler-se em nota publicada no Facebook do Estoril Praia, onde o clube informa ainda que o jogo foi adiado para uma nova data a ser comunicada.

Segundo comunicado publicado no site dos dragões, a segunda parte do jogo não se vai jogar na terça-feira, cabendo aos clubes envolvidos agendar uma nova data.

De acordo com o regulamento da Liga - que agendou uma reunião com caráter de urgência para terça-feira -, a falta de condições de segurança pode levar a que o Estoril seja "punido com a sanção de derrota e, acessoriamente, com a sanção de multa". Resta saber se as fissuras num pilar de uma bancada com apenas três anos podem ser da responsabilidade do Estoril-Praia, num dia em que registou um tremor de terra no Sul do país.

Antes, já o Twitter dos dragões tinha dado conta do sucedido.

Imagens do cenário em Estoril têm sido partilhadas na Internet.