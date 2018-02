Estoril anuncia troca de lugares para o jogo com o F. C. Porto

JN Ontem às 23:29 Facebook

Twitter

O Estoril explicou, esta sexta-feira, as condições dos bilhetes para a segunda parte do jogo com o F. C. Porto, agendada para dia 21 de fevereiro.

Em comunicado publicado no site oficial, o Estoril informou que os adeptos que viram a primeira metade do encontro com os dragões na Bancada Norte - parte do recinto que motivou o adiamento da partida -, terão de assistir ao desafio na Bancada Nascente. Já os portadores de bilhete para a Bancada Nascente passam para a Bancada Norte, devido a questões logísticas relacionadas com as obras em curso no Estádio António Coimbra da Mota.

O clube de Amoreira informou, ainda, as condições de reembolso dos ingressos. Recorde-se que a 15 de janeiro, a partida entre o Estoril e o F. C. Porto foi adiada depois de uma das bancadas do estádio Estádio Coimbra da Mota ter começado a ruir.