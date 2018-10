Estoril consegue reviravolta e vence Sporting em Alvalade

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:19 Facebook

Twitter

O Estoril venceu (2-1), esta quarta-feira, o Sporting na segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Sandro Lima e André Pinto, com um autogolo, deram a vitória aos canarinhos na segunda parte. Wendel marcou pelos leões. Plantel foi assobiado e viram-se lenços brancos em Alvalade.

Com um onze cheio de novidades - Bas Dost voltou a alinhar de início e, em relação ao jogo com o Boavista, apenas Bruno Gaspar, Gudelj e Diaby alinharam de início - o Sporting chegou cedo à vantagem. Logo aos nove minutos, Wendel estreou-se a marcar com a camisola verde e branca. Carlos Mané perdeu a bola na área para Gonçalo Santos, que tentou sair a jogar, mas foi pressionado por Bas Dost e Wendel. O brasileiro rematou rasteiro e colocado junto ao poste esquerdo e bateu Thierry.

O Estoril respondeu aos 17 minutos, mas valeu a atenção de Salin. Após uma jogada de contra-ataque perigosa, o guarda-redes leonino defendeu os remates de Aylton e a recarga de Sandro Lima.

Os canarinhos chegariam mesmo ao empate aos 71 minutos, Depois de João Pedro bloquear um remate de Bruno Fernandes, os estorilistas saíram rápido para o ataque e Sandro Lima, com um bom trabalho individual, igualou o encontro. E, dez minutos depois, balde de água fria em Alvalade: Após um canto, André Pinto saltou com Pedro Queirós e acabou por marcar na própria baliza.

No final do encontro, os adeptos do clube de Alvalade não esconderam a insatisfação: mostraram lenços brancos ao plantel e pediram a demissão de José Peseiro.

Com este resultado e com uma ronda por disputar, o Feirense, que venceu o Marítimo (3-2), lidera isolado o Grupo D, com seis pontos, mais três do que Sporting e Estoril, sendo que o clube insular, ainda sem pontos, já está afastado da luta pelo apuramento para as meias-finais.