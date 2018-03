Estoril e Paços de Ferreira empatam

Hoje às 19:05 Facebook

O lanterna-vermelha Estoril Praia e o Paços de Ferreira empataram a 1-1, este sábado, em encontro da 27.ª jornada da I Liga, disputado no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

A formação da casa adiantou-se logo aos 19 segundos, por Bruno Gomes, mas, na segunda parte, aos 54 minutos, Miguel Vieira, que na ronda anterior tinha marcado o golo que acabou com a invencibilidade do F. C. Porto (1-0), restabeleceu a igualdade.

Face a este resultado, o Paços de Ferreira subiu, provisoriamente, ao 15.º lugar, com 25 pontos, os mesmos de Desportivo das Aves (13.º) e Vitória de Setúbal (14.º), enquanto o Estoril continua em 18.º e último, com 22.

Na próxima jornada, o Paços de Ferreira recebe o Chaves e o Estoril defronta o Rio Ave em Vila do Conde.