Estoril Praia bate Tondela e abandona último lugar

O Estoril Praia abandonou esta terça-feira o último lugar da I Liga, ao vencer por 3-0 na receção ao Tondela, em encontro da 20.ª jornada.

Pêpê, aos cinco minutos, Lucas Evangelista, aos 45, e Allano, aos 71, apontaram os tentos dos canarinhos, que somavam três jogos sem ganhar.

Com este resultado, o Estoril passou a somar 15 pontos, ultrapassando o Desportivo das Aves e o Vitória de Setúbal, que joga na quarta-feira em Chaves, enquanto o Tondela se manteve com 22, no 10.º posto.

Na próxima jornada, o Estoril recebe o Sporting e o Tondela recebe o Moreirense.