Estoril Praia e Paços de Ferreira despromovidos à II Liga

O Estoril Praia, com um empate no terreno do Feirense (0-0), e o Paços de Ferreira, derrotado na visita ao Portimonense (3-1), foram este domingo despromovidos à II Liga portuguesa de futebol.

Na 34.ª e última jornada da I Liga, o Estoril e o Feirense, em luta direta pela manutenção, não foram além de um 'nulo' que deixou os 'canarinhos' no 18.º e último lugar da classificação, com 30 pontos, e que ditou a sua despromoção após seis épocas no escalão principal. A equipa da casa ficou no 16.º posto, um ponto acima da linha de descida.

Em Portimão, o Paços de Ferreira foi batido por 3-1 e também não escapou à despromoção, terminando o campeonato no 17.º e penúltimo lugar, para regressar ao segundo escalão depois de 13 temporadas seguidas na I Liga.

O Moreirense, apesar da derrota na Luz com o Benfica (1-0), e o Vitória de Setúbal, com uma vitória em casa sobre o Tondela (1-0), asseguraram a manutenção, terminando em 15.º e 14.º, respetivamente, ambos com 32 pontos.

No lado oposto, a Champions

O Benfica garantiu, este domingo, o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 na receção ao Moreirense e beneficiar do desaire por 2-1 do Sporting no reduto do Marítimo, na 34.ª e última jornada.

Na Luz, o avançado brasileiro Jonas, de regresso ao 'onze', marcou o golo da vitória, o seu 34.º na prova, aos 52 minutos, na marcação de uma grande penalidade, num resultado que não provocou a descida do conjunto de Moreira de Cónegos.

Por seu lado, o Sporting, que só precisava de ganhar ou de fazer um resultado idêntico ao do Benfica, perdeu na Madeira, onde Joel, aos 31 minutos, e Ghazaryan, aos 90+2, marcaram para os locais e Bas Dost, aos 32, para os 'leões'.