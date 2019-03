Estrada da Luz é menos sinuosa que a do Dragão

Nuno A. Amaral Hoje às 10:45 Facebook

Benfica e F. C. Porto iniciam as dez jornadas finais de ataque ao título. Com mais dois pontos e vantagem no confronto direto, águias têm ainda a favor o facto de jogarem seis vezes em casa.

Disputado o clássico que deixou o Benfica na frente do campeonato, com dois pontos de avanço sobre o F. C. Porto e vantagem no confronto direto, os dois grandes candidatos ao título preparam-se para começar a jogar as últimas dez jornadas, com os dragões a visitarem amanhã o Feirense e as águias a receberem depois de amanhã o Belenenses.

Na teoria, é na Luz que há mais razões para sorrir com o calendário, pois a equipa de Bruno Lage jogará em casa seis das dez partidas que tem pela frente (Belenenses, Tondela, Vitória de Setúbal, Marítimo, Portimonense e Santa Clara), tendo apenas de se deslocar aos estádios de Moreirense, Feirense, Braga e Rio Ave.