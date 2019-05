Estradas do norte do país voltam a receber as emoções do Grande Prémio JN

Hoje às 15:01 Facebook

As estradas do norte do país voltam a receber a emoção do ciclismo, com 29.ª edição do Grande Prémio Jornal de Notícias/Leilosoc, que se realiza entre 4 e 10 de junho.

Serão mais de 755 quilómetros de competição, que vão passar pelos concelhos de Monção, Viana do Castelo, Ovar, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Santo Tirso, Valongo, Porto e Gondomar.

Em prova estarão 98 corredores divididos por 14 equipas, entre as quais as principais formações portuguesas, como W52/FC Porto, Sporting/Tavira, Rádio Popular/Boavista/ EFAPEL, Vito/Feirense ou Louletano/Aviludo, mas também duas equipas estrangeiras, vindas de Espanha e Angola.

A apresentação de todos os detalhes da competição acontece esta tarde, na cerimónia de apresentação oficial, às 17 horas, na Casa Branca de Gramido, em Gondomar.

Na edição do ano passado, António Carvalho, da W52-FC Porto, repetiu o triunfo conseguido em 2015, igualando o feito do tio Fernando Carvalho, o único ciclista que tinha vencido duas edições do Grande Prémio JN, nos anos 80.