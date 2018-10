Estrela Vermelha 'indiferente' à acusação de resultado combinado com PSG

Hoje às 14:21 Facebook

Twitter

O treinador do Estrela Vermelha, Vladan Milojevic, disse, esta terça-feira, que os seus futebolistas não estão preocupados com a acusação de que o jogo da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain tenha sido viciado.

As autoridades francesas estão a investigar a possibilidade de o jogo em 3 de outubro entre o PSG e o Estrela Vermelha, no Parque dos Príncipes, que terminou com a derrota dos sérvios por 6-1, ter sido combinado.

Milojevic disse hoje não querer comentar a investigação e que a sua equipa "não está afetada" com isso, que os jogadores "estão a agir normalmente", com trabalho duro e treinos.

O jornal francês L'Équipe avançou que um dirigente do Estrela Vermelha é suspeito de ter apostado na derrota da sua equipa por cinco golos frente ao PSG, o que veio a acontecer no jogo da segunda jornada do grupo C.

Em comunicado, o clube negou a acusação, sublinhando que nenhum dirigente esteve envolvidos nos alegados factos, que considerou "vergonhosos".

O Paris Saint-Germain chegou a estar a vencer por cinco golos, com tentos de Neymar (20 e 22 minutos), Cavani (37), Di Maria (42) e Mbappé (70), antes de Marko Marin fazer o 5-1, aos 74.

Um último golo de Neymar, aos 81, colocou o resultado em 6-1, e a diferença de golos em cinco.

O Estrela Vermelha lidera o campeonato sérvio, após 11 jornadas, mas na 'Champions', no grupo de Nápoles (1.º, quatro pontos), Liverpool (2.º, com três) e PSG (3.º, com três), é último classificado, com um ponto