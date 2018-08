Estrelas do pelotão na linha de partida do Grande Prémio JN

JOSÉ PEDRO GOMES 27 Maio 2018 às 17:24 Facebook

A elite do ciclismo nacional estará, a partir desta segunda-feira, concentrada no Grande Prémio Jornal de Notícias/Leilosoc, que até 3 de junho vai fazer percorrer nas estradas do Norte do país as principais estrelas do pelotão nacional. Para a edição deste ano, as equipas trouxeram os principais trunfos, havendo, por isso, um manancial de possíveis candidatos à amarela final.

Equipa vencedora das últimas edições do Grande Prémio JN, a W52/F. C. Porto surge, também este ano, como a formação favorita. Apesar de Raul Alarcón, vencedor em 2017, estar ainda à procura da melhor forma, depois de uma lesão no início da época, os dragões contam para esta competição com César Fonte em grande momento, sendo escudado por Ricardo Mestre e António Carvalho, além de Gustavo Veloso.

No Sporting, Joni Brandão é a grande referência, e acompanhado pelos experientes Rinaldo Nocentini e Alejandro Marque, poderá lutar por uma grande vitória que lhe tem escapado.

O Boavista tem em Domingos Gonçalves, líder do ranking da Associação Portuguesa de Ciclistas Profissionais (APCP), e João Benta dois importantes trunfos para vencer este GP JN, prometendo entrar na discussão, tal como a EFAPEL, que aposta em Daniel Mestre como um sério candidato, tal com aconteceu em 2016.

Na Aviludo/Louletano, Nuno Mendonça tem sido uma das surpresas da temporada - divide o primeiro lugar do ranking APCP com o boavisteiro Domingos Gonçalves -, provando que não pode ser excluído do lote de candidatos, assim como o companheiro de equipa Vicente de Mateo.

Na estreante Vito-Feirense, Edgar Pinto também está a protagonizar uma boa época e será mais a um entrar nas contas dos favoritos.

Na luta pelas etapas estarão, certamente, os valores das equipas sub-23, mostrando o potencial de regeneração do pelotão. Mesmo sem uma chegada em montanha, o desenho do GP JN vai coroar o ciclista mais regular nas diversas vertentes da modalidade, o que garante um enorme espetáculo nas estradas.