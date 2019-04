Estrelinha de 16 anos do Barcelona já vale 100 milhões de euros

João Faria Hoje às 16:46 Facebook

O jovem guineense Ilaix Moriba tem cláusula de rescisão milionária no Barça e há já quem o compare a Pogba.

Dezasseis anos feitos em janeiro último e uma carreira pronta a rebentar com tudo. Este parece ser o destino de Ilaix Moriba, jovem médio do Barcelona que deposita grandes esperanças no jogador e lhe fixou a cláusula de rescisão em 100 milhões de euros.

Nascido na Guiné Conacri, Moriba tem dupla-nacionalidade (guineense e espanhola) e formou-se nas camadas jovens do Barcelona, clube onde já joga nos sub-19.

Internacional sub-17 por Espanha, a estrelinha guineense já despertou o interesse de vários clubes de renome à escala internacional, mas entretanto assinou contrato profissional com o Barça, com vínculo válido até 2021/22.

Já apelidado de "novo Yaya Touré", Moriba tem características semelhantes às de Paul Pogba. Um dos planos a curto/médio prazo passa pela estreia na equipa principal dos catalães. Uma questão de tempo, tudo o indica.