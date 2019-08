Etapa da Volta à Polónia neutralizada devido à morte de Bjorg Lambrecht

Hoje às 10:28 Facebook

A quarta etapa da Volta à Polónia em bicicleta foi neutralizada, na sequência da morte do ciclista belga Bjorg Lambrecht (Lotto-Soudal), na segunda-feira, vítima de queda, anunciaram, esta terça-feira, os organizadores.

Os 173 quilómetros, entre Jaworzno e Kocierz, foram reduzidos para 133,7, não havendo classificação da etapa, nem alterações na geral. "Por respeito a Bjorg, os organizadores em conjunto com os árbitros e as equipas decidiram que a quarta etapa da Volta à Polónia será neutralizada", escreveu a organização, em comunicado.

O ciclista belga Bjorg Lambrecht, de 22 anos, morreu na sequência de uma queda na terceira etapa da Volta à Polónia. "A pior tragédia que pode atingir uma família, os amigos e os companheiros de equipa, aconteceu mesmo... Repousa em paz, Bjorg", pode ler-se no Twitter da equipa.

Lambrecht, uma das grandes promessas do ciclismo belga, caiu a cerca de 30 quilómetros do final e atingiu uma estrutura de betão à beira da estrada, tendo ainda sido reanimado e transportado ao hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos graves que sofreu.

Na presente temporada, Lambrecht tinha obtido um quarto lugar na Flèche Wallone e um sexto na Amstel Gold Race, já depois de ter sido vice-campeão da Volta à França do Futuro, na altura batido apenas pelo atual campeão do Tour, Egan Bernal. Lambrecht deveria participar na Volta a Espanha em agosto, mas deixa de luto o ciclismo belga, do qual era uma das principais apostas de futuro, a par de Remco Evenepoel e Wout van Aert.