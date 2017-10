Etíope vence meia-maratona de Lisboa

Hoje às 15:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O etíope Birahn Nebebew venceu hoje a meia-maratona de Lisboa, ao concluir a corrida com o tempo de 1:02.02 horas), numa prova em que o benfiquista Samuel Barata foi o melhor português, no sexto lugar.

No setor feminino, Eunice Chumba, do Barhain, foi a vencedora com o tempo de 1:08.48 horas, deixando a queniana Visiline Jepkesho na segunda posição, com 1:09.31 horas.

A sportinguista Sara Moreira, atual campeã europeia da meia-maratona, foi a melhor atleta lusa, ao ser sexta com a marca de 1:13.29 horas.