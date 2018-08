EUA garantem entrada no país sem discriminação no Mundial2026

08 Maio 2018 às 13:18 Facebook

O governo norte-americano garantiu à FIFA que não existirá qualquer discriminação na entrada no país, se os Estados Unidos, juntamente com o Canadá e o México, ganharem a organização do Mundial2026 de futebol.

Numa carta enviada à FIFA, o governo de Donald Trump garante que "todos os atletas, oficiais e adeptos elegíveis de todos os países, de todo o mundo, poderão entrar nos Estados Unidos sem discriminação", noticiou hoje a agência noticiosa Associated Press.

A candidatura de norte-americanos, canadianos e mexicanos concorre pela organização do Mundial2026 contra a de Marrocos, num processo cuja votação final será conhecida em 13 de junho, durante o Congresso da FIFA.

Um relatório independente sobre direitos humanos foi pedido pela candidatura, sendo que o documento alertou para "potencial discriminação em relação a restrições de viagens para cidadãos de alguns países", em referência às tentativas de Trump de banir a entrada nos Estados Unidos de residentes de seis países de maioria muçulmana.

A carta dos norte-americanos deverá ser citada hoje, num discurso em Bruxelas, pelo presidente da Federação Mexicana de Futebol, Decio de María.