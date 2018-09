Euforia na Rússia em dia de Portugal

10 Junho 2018 às 11:33 Facebook

Primeiro treino da seleção nacional em solo russo suscitou grande curiosidade dos locais e imprensa internacional. Cristiano Ronaldo centrou todas as atenções.

Fernando Santos ministrou, esta manhã, o primeiro treino da seleção nacional na Rússia. Uma sessão que contou com todos os 23 convocados em pleno e que teve como momento alto um golo de Cristiano Ronaldo, que provocou a loucura entre os cerca de 300 adeptos presentes, na maioria crianças, que estiveram sempre a gritar pelo astro madeirense. Rui Patrício foi o único que não englobou a peladinha, mas treinou em pleno.



No segundo dia na Rússia, a seleção nacional suscitou grande interesse da imprensa internacional, com destaque para os media espanhóis, brasileiros e russos. O treino, sob chuva e frio, também contou com a presença do embaixador de Portugal na Rússia, Paulo Vizeu Pinheiro.