Everton de Marco Silva desliza e Arsenal soma primeira vitória

O Everton, treinado pelo português Marco Silva, empatou (2-2) este sábado diante do Bournemouth, na terceira jornada da Liga inglesa, enquanto o Arsenal alcançou a primeira vitória (3-1) na competição frente ao West Ham.

Ainda sem poder contar com médio internacional português André Gomes, devido a lesão, o técnico português viu a sua equipa desperdiçar uma vantagem de dois golos, já quando ambas as equipas se encontravam com menos um elemento.

Para os toffees, os ingleses Theo Walcott e Michael Keane, aos 56 e 66 minutos, respetivamente, pareciam ter oferecido os três pontos à formação de Liverpool, que ainda não perdeu esta temporada, mas a reação do conjunto da casa foi tremendamente eficaz, graças aos tentos de Joshua King, aos 75, e de Nathan Ake, aos 79.

No dérbi entre rivais da capital inglesa, no Estádio Emirates, os atletas treinados pelo espanhol Unai Emery conseguiram vencer pela primeira vez na presente edição da Premier League, após as derrotas com os candidatos ao título Manchester City e Chelsea.

Depois de Marko Arnautovic ter inaugurado o marcador, ao fazer o seu segundo golo na temporada, aos 25 minutos, os três pontos para os gunners foram confirmados pelo espanhol Monreal, aos 30, e pelo inglês Welbeck, aos 90+2, já depois de Issa Diop ter introduzido a bola na própria baliza, aos 70.

Em Southampton, também estiveram portugueses em ação, com a equipa do internacional português Cédric Soares, que atuou os 90 minutos, a desperdiçar a vantagem obtida por Ryan Bertand, aos 52 minutos, permitindo a reviravolta ao Leicester, de Ricardo Pereira, que também completou o encontro, ao contrário do suplente não utilizado Adrien Silva. O médio Demarai Gray, ao 56, e o central Maguire, aos 90+2, ofereceram os três pontos aos "foxes".

No outro encontro da jornada, o recém-promovido Cardiff não foi além de um empate sem golos no reduto do Huddersfield.