Everton de Marco Silva goleado pelo Tottenham em casa

O Tottenham deslocou-se a casa do Everton e impôs uma pesada derrota, por 6-2, à equipa comandada pelo português Marco Silva, que já não vence para a liga inglesa há um mês.

Num jogo que foi um verdadeiro hino ao futebol de ataque, a formação caseira até começou melhor e adiantou-se no marcador aos 21 minutos por intermédio de Theo Walcott, mas a resposta do Tottenham não se fez esperar e a formação liderada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino marcou três golos ainda antes do descanso (Son, aos 27 minutos, Dele Alli, aos 35, e Harry Kane, aos 42).

Depois do intervalo, o ritmo de jogo manteve-se frenético e o Tottenham ampliou a vantagem logo aos 48 minutos por Eriksen, com o Everton a responder logo de seguida (Sigurdsson, 51 minutos). Mas, apenas 10 minutos depois, Son bisou no encontro, tal como o faria o seu colega Kane aos 74 minutos, fixando o resultado final de 2-6.

A vitória expressiva da turma de Londres em Goodison Park prolongou a má série de resultados do Everton na primeira liga inglesa, onde já não vence desde 24 de novembro, averbando dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos.

A formação orientada por Marco Silva segue no 11.º lugar com 24 pontos, enquanto o Tottenham aproveitou a "escorregadela" caseira do Manchester City (perdeu 2-3 com o Crystal Palace) para se aproximar do segundo lugar com 42 pontos, a dois pontos da equipa de Guardiola, e a seis do líder Liverpool (que venceu este fim de semana).