Everton, de Marco Silva, goleia Manchester United

O Everton, treinado pelo português Marco Silva, goleou, este domingo, o Manchester United, por 4-0, em Liverpool, em jogo da 35.ª jornada da Liga Inglesa.

Foi a derrota mais pesada da época dos diabos vermelhos, que registaram o sexto desaire nos últimos oito jogos para todas as competições, falhando, assim, a subida aos lugares da Champions.

A goleada do Everton começou a ser construída com um golo do brasileiro Richarlison ao minuto 13, tendo o islandês Sigurdsson duplicado a vantagem da equipa de Marco Silva aos 28 minutos. Mais golos só na segunda parte, com Digne (56 m) e Walcott (64 m) a arrasarem o Manchester United, que entrou em declínio desde que o norueguês Ole-Gunnar Solksjaer foi confirmado como treinador principal para as próximas três épocas.

O Everton subiu ao sétimo lugar, com os mesmos 49 pontos do Watford (tem menos um jogo), enquanto o Manchester United segue em sexto, com 64 pontos. Se tivessem ganho, os diabos vermelhos teriam igualado o Tottenham no terceiro lugar (67 pontos) e ultrapassado Arsenal (66) e o Chelsea (66).