Everton de Marco Silva na próxima fase da Taça da Liga inglesa

O Everton, orientado pelo treinador português Marco Silva, apurou-se esta quarta-feira, para os 16 avos da Taça da Liga inglesa de futebol, após vencer o Rotherham, do "championship", por 3-1.

Com o jovem guarda-redes João Virgínia no banco, Marco Silva viu a sua equipa impor-se com golos do islandês Sigurdsson, aos 28 minutos, e do avançado Calvert-Lewin, aos 61 e 87 minutos, contra o tento solitário de Vaulks, já perto do final, aos 86.

Ao lado de João Carvalho no "onze", Gil Dias "selou" um triunfo suado do Nottingham Forest, do segundo escalão (Tobias Figueiredo e Diogo Gonçalves não saíram do banco) no afastamento do Newcastle, por 3-1.

Murphy, aos 2 minutos, colocou os anfitriões na frente, mas a equipa de Rafael Benitez empatou já aos 90+2, pelo colombiano Rondon: Cash (90+4) e Gil Dias (90+7) consumaram o triunfo tardio.

Domingos Quina marcou no êxito do Watford 2-0 em casa do Reading de Tiago Llori, do "championship", apontando o segundo tento aos 62 minutos, depois de o nigeriano Success (37) ter inaugurado o marcador.