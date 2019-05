Everton de Marco Silva vence e sobe ao oitavo lugar

JN Ontem às 22:32, atualizado hoje às 10:44 Facebook

O Everton, de Marco Silva, subiu, esta sexta-feira, ao oitavo lugar da liga inglesa, ao vencer o Burnley, em casa, por 2-0, em jogo da 37.ª jornada.

Sem o internacional português André Gomes em campo, por lesão, os "toffees" beneficiaram de um autogolo do defesa do Burnley, Ben Mee, aos 17 minutos, para inaugurarem o marcador.

Três minutos depois, o Everton voltou a encontrar as redes contrárias, desta vez pela cabeça de Seamus Coleman, que aproveitou um ressalto.

Com este resultado, o Everton sobe provisoriamente ao oitavo lugar, com 53 pontos e um jogo a mais do que os seus rivais diretos, o Leicester, que tem menos dois pontos (51), e o Watford, com menos três (50).