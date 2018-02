Ex-atleta olímpica deixa carreira na pornografia para voltar ao desporto

Hoje às 15:15 Facebook

Foi uma jovem promessa do snowboard, com passagem olímpica pelos Jogos de Inverno, aos 18 anos. Uma lesão afastou-a da carreira desportiva e levou-a para a pornografia. Agora, quer voltar ao desporto, como profissional.

A atriz japonesa de filmes para adultos Melo Imai brilhava nas pistas de snowboard no início da idade adulta. Com apenas 18 anos, participou nos Jogos Olímpicos de Turim, em 2006. Sofreu um acidente, ficando em último lugar na competição. As lesões impediram-na de continuar a carreira desportiva.

Após do fracasso, a atleta natural de Osaka abandonou o snowboard, fez sessões fotográficas eróticas, foi acompanhante de luxo e acabou nos filmes para adultos. "Cheguei a ganhar 7500 euros dólares numa festa em que fui contratada", disse Melo Imai ao jornal "Tokyo Weekender".

Em 2017, com apenas quatro dias de treino, Melo competiu numa prova nacional de snowboard no Japão e conquistou a medalha de ouro.

Agora, aos 30 anos, Melo Imai diz que está a despedir-se da pornografia para se dedicar de corpo inteiro ao snowboard e ambiciona participar nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, em Pequim, na China.