Ex-atriz porno despreza Arsenal e deixa V. Guimarães atordoado

Uma mensagem publicada pela ex-atriz de filmes pornográficos e conhecida figura das redes sociais Mia Khalifa deixou o Vitória de Guimarães aparentemente perplexo.

Mia Khalifa, nascida no Líbano e criada nos Estados Unidos, como a própria descreve, deu-se a conhecer ao público por ser modelo de webcam, contando no seu currículo com uma curta carreira como atriz de cinema porno. Mas a razão pela qual está hoje a dar que falar prende-se com futebol.

A jovem de 26 anos foi criticada por ter torcido pelo Watford Football Club num confronto com o Arsenal, ambos da primeira liga inglesa, quando anteriormente já se tinha assumido adepta do West Ham. Mia aceitou o convite feito pela casa de apostas Sportsbet e partilhou inclusivamente uma fotografia nas redes sociais, em que se mostrava a usar uma camisola do Watford, dentro do balneário da equipa da casa (ver galeria).

Face às críticas que se seguiram, Mia Khalifa deixou, na segunda-feira, uma mensagem no Twitter em que esclarece de que lado está. "Honestamente, apoio qualquer equipa que jogue contra o Arsenal", escreveu.

A publicação contou com resposta do Vitória de Guimarães, a quem o sorteio da Liga Europa ditou um confronto com o Arsenal, na fase de grupos. "Espera, o quê?", respondeu o clube, em inglês, através da sua conta na rede social.