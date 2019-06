Ex-Benfica contratado e despedido em menos de duas semanas

Hoje às 16:11 Facebook

Keirrison, avançado brasileiro que passou pelo Benfica em 2010, foi contratado e despedido pelo Centro Sportivo Alagoano (CSA) em menos de duas semanas. Deficiente forma física na base da decisão.

Um caso insólito decidido pelo emblema de Alagoas que justificou a opção com a deficiente condição física do jogador. "O Departamento Médico do Centro Sportivo Alagoano (CSA), em conjunto com o departamento de futebol profissional e a preparação física, entende que o atleta Keirrison de Souza Carneiro terá um tempo de preparação superior ao desejado pela equipa, e, por esse motivo, informamos que não teremos tempo hábil para esta espera. O campeonato exige uma integração imediata", lê-se na nota divulgada no site do CSA . O jogador havia sido contrato a 14 de junho, mas os exames médicos terão feito soar o alarme em Alagoas.

Keirisson, de 30 anos, constituiu um forte investimento realizado pelo Barcelona em 2009. Os blaugrana pagaram 14 milhões de euros, após uma época de sucesso no Palmeiras (24 golos), mas nunca viram o atacante confirmar o potencial, nem sequer vestir a camisola barcelonista. Benfica, Fiorentina, Santos e Cruzeiro foram os emblemas por onde passou discretamente até se desvincular dos catalães.