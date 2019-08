Ex-colegas choram morte de estrela da televisão em acidente de carro a jato

AC Hoje às 14:03 Facebook

A morte de Jessie Combs, conhecida como "a mulher mais rápida do mundo em quatro rodas", causou consternação em muitos fãs da estrela de televisão e piloto automóvel. Ex-colegas lamentam morte da empresária e apresentadora.

Jessie Combs, de 36 anos, morreu num acidente a alta velocidade, terça-feira, no deserto de Alvord, no Oregon, EUA, durante ensaios para tentar bater o recorde mundial de velocidade sobre quatro rodas.

Piloto, construtora de automóveis, mulher dedicada à ciência e à velocidade, Jessie Combs era, também, uma estrela da televisão. Foi apresentadora, construtora ou técnica em programas como "Xtreme 4x4", "Overhaulin'", "Truck U", e "Two Guys Garage". Acresce o programa "All Girls Garage" e uma temporada no "Mythbusters" do Discovery Channel, que lhe deu fama mundial.

"Estou tão triste, Jessie Combs morreu num acidente", escreveu Adam Savage, que apresentou "Mythbusters", do Discovery Channel, anos a fio. "Era uma brilhante construtora, engenheira, piloto e comunicadora de ciência que todos os dias nos encorajava com o seu prodigioso exemplo", acrescentou Savage, que coapresentou o programa com Combs e Jamie Hyneman, durante uma temporada.,

Combs foi escolhida para preencher a vaga no programa durante a licença de maternidade de Kari Byron, que na altura era o rosto feminino do programa, conhecido em Portugal como "Caçadores de Mitos".

Uma época que não foi esquecida. "Tão triste ao saber da Jessi. Ela era uma durona, sempre a testar os limites", disse Kari Byron, numa mensagem no Twitter.

Outros coapresentadores do programa, Tory Belleci e Grant Imahara, também lamentaram a morte de Jessie. "Devastado por ouvir as notícias sobre @thejessicombs", escreveu Tory Belleci. "És uma lenda, Jessie. Sentirei para sempre a tua falta, amiga", acrescentou.

Grant Imahara também recorreu às redes sociais para lamentar a morte de Jessi Combs. "Era uma talentosa construtora e apresentadora de televisão e, acima de tudo, uma pessoa empenhada", escreveu na conta pessoal de Twitter.

Natural de Rapid City, no Dakota do Sul, Combs tinha 36 anos e era a principal piloto da equipa norte-americana de corridas North American Eagle.

"O sonho mais notável de Jessi era tornar-se a mulher mais rápida do mundo, um sonho que perseguia desde 2012", disse a família em comunicado confirmando a morte da apresentadora de televisão num acidente na terça-feira.

Combs ganhou a alcunha de "mulher mais rápida do mundo em quatro rodas" em 2013, ao circular a 640 quilómetros por hora, durante o North American Eagle Supersonic Speed Challenger. Em 2018, com o mesmo carro, conseguiu chegar aos 777 quilómetros por hora.

Morreu "num acidente horrível", palavras de Terry Madden, parceiro e membro da equipa de Combs, estava a testar uma secção de aproximadamente oito quilómetros do deserto, no sudeste do Oregon. Estava a fazer testes para tentar fixar um novo recorde mundial de velocidade ao volante de um protótipo (fixado em 824 km/h, em 1976).

"Pode parecer um pouco louco andar diretamente em direção à linha de fogo, mas aqueles que estão dispostos são os que conseguem grandes coisas", escreveu Jessi Combs recentemente na sua conta no Instagram.

"As pessoas dizem que eu sou louca. Eu agradeço, "disse.