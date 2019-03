Ex-dragão aos chutos na tísica para se tornar craque mundial

Almiro Ferreira Hoje às 10:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Um quarto da seleção brasileira tem marca "fequêpê". Dois de rasto fresco e atual, como Militão e Alex Telles, e outros quatro de passagem mais ou menos recente e nem por isso menos marcante, como Danilo, Alex Sandro, Casemiro e Thiago Silva.

Especialmente para este "zagueirão": a estadia no F. C. Porto foi curta, de meio ano, mas com recordações indeléveis. Tudo por causa da maldita tísica.

A estrela do PSG e veterano do escrete, que hoje estagia com a seleção brasileira no centro de treinos do F. C. Porto, é o mesmo Thiago Silva que, em 2004, então com 19 aninhos, chegou ao Porto cheio de ilusão. Vinha para render Ricardo Carvalho, consagrado campeão europeu, de saída para o Chelsea. Mas o craque que o "scouting" portista achou no Juventude, no Rio Grande do Sul, não pôde corresponder.