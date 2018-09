08 Junho 2018 às 14:40 Facebook

Robert Sherman, ex-embaixador dos EUA em Portugal, mostrou o apoio à Seleção Nacional através de uma mensagem em vídeo.

Com o mote "Juntos por Portugal. Somos todos Titulares", Robert Sherman afirmou-se como o adepto número um da equipa da Seleção Nacional.

O vídeo foi gravado no relvado do Estádio Nacional do Jamor, onde Robert Sherman expressa a alegria que sentiu quando Portugal foi campeão do Euro 2016 e o orgulho que tem na Seleção Nacional de Futebol.

Em 2016, Robert Sherman, enquanto Embaixador dos EUA, fez um conjunto de vídeos com mensagens de apoio à equipa das quinas para o Euro 2016.