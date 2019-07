Ex-jogador da seleção angolana de futebol morto durante assalto em Luanda

Hoje às 17:12 Facebook

Um antigo jogador da seleção angolana de futebol foi hoje morto a tiro em Luanda, supostamente durante um assalto, divulgou a Polícia Nacional

Segundo o comunicado da polícia, João dos Santos de Almeida "Chinho", 37 anos, foi morto na zona do Kikuxi, ao ser atingido por disparos de arma de fogo na zona do abdómen.

Testemunhas no local, citadas no comunicado, referiram que o crime aconteceu por volta das 10:00, quando dois homens que seguiam numa motorizada aproximaram-se do veículo do antigo jogador, efetuando os disparos e de seguida colocaram-se em fuga.

A polícia informou que "diligências foram já espoletadas para a investigação deste crime e a descoberta dos seus autores".