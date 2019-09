Ex-jogador do Marítimo pede dinheiro no autocarro

João Faria Hoje às 13:24 Facebook

Régis Fernandes da Silva, conhecido no mundo do futebol por Régis Pitbull e que passou por clubes brasileiros como o Corinthians, Vasco da Gama e Ponte Preta, foi há dias filmado a pedir dinheiro, num autocarro da cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo.

O antigo futebolista, hoje com 42 anos e que teve uma passagem episódica pelo Marítimo no início de carreira, luta, de acordo com a imprensa brasileira, contra o vício da droga.

Nas filmagens, que se tornaram virais na Internet, Régis surge a recolher dinheiro, junto de alguns passageiros e do próprio motorista de um autocarro, tendo depois deixado o veículo, montando uma bicicleta e seguido viagem.

Um currículo interessante como jogador não foi suficiente para o antigo avançado brasileiro ter uma vida equilibrada, quer durante a carreira quer após pendurar as chuteiras. A entrada no mundo das drogas ainda agravou a condição física e financeira do ex-atacante, conhecido pela agressividade competitiva, que a ajudaram a fazer inúmeras assistências para golo e daí a alcunha, no mundo da bola.

Há oito anos, o ex-jogador chegou a ser internado numa clínica, em Amparo, São Paulo. Agrediu um antigo colega de equipa e saiu da instituição. Não se livrou do vício e voltou a consumir tempos depois.

Outra situação negativa ocorreu em 2001, quando jogava no Bahia: foi apanhado num controlo antidoping, por uso de canábis, tendo então sido suspenso por 121 dias.