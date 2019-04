Ex-jogador do Sporting morre em acidente de viação no Paraguai

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:32 Facebook

Luis Páez, avançado que passou pelo Sporting entre 2007 e 2009, morreu este domingo no Paraguai, num acidente de automóvel. O paraguaio tinha 29 anos.

Luis Páez, de 29 anos, morreu este domingo no Paraguai num acidente de automóvel. De acordo com a imprensa local, o paraguaio, de 29 anos chocou contra a traseira de um autocarro e faleceu no local.

Luis Páez formou-se no Tacuary e passou pelo Sporting: o avançado, que chegou aos leões ainda com idade de júnior, representou o clube de Alvalade de 2007 a 2009, tendo conquistado uma Taça de Portugal em 2007/08.